Comune, 'nessuna movimentazione di materiale su spiaggia Torre'

"Non è stata effettuata alcuna movimentazione del materiale attualmente presente sulla spiaggia libera della Torre a Portonovo". Lo fa sapere il Comune a proposito della situazione spiagge a Portonovo.

"L'ente pubblico, il cui compito è quello di rendere fruibili le spiagge e, nel caso della baia di Portonovo, anche di proteggere la falesia (in sinergia con la Regione), - sottolinea l'amministrazione in una nota - 'non ha pertanto effettuato alcuna operazione di paleggiamento per provvedere alla sistemazione degli arenili a favore delle attività concessionarie'".

"L'orizzonte reale è, e rimane, - prosegue il Comune - quello dell'arretramento dei manufatti funzionali alla fruizione della spiaggia, della difesa del Fortino Napoleonico e degli altri manufatti storici, nonché della falesia, attraverso studi organici, condivisi con gli Enti preposti (Regione Marche, Parco del Conero, Soprintendenza ai Beni Ambientali)".

"L'attività per l'inizio dell'imminente stagione balneare, pertanto, ha consistito nel rimaneggiamento del ripascimento dello scorso anno nel tratto pennello Falesia-Zazzarini. - precisa l'amministrazione - Le operazioni saranno supportate e garantite da monitoraggi ambientali, compresi quelli in mare, attraverso immersioni e riprese subacquee". "Se le condizioni meteo marine lo permetteranno, inoltre, - conclude - si potrà poi procedere alla bonifica o rimozione delle sezioni scomposte della piattaforma di calcestruzzo alle spalle del molo. Si interverrà, infine, con il ripristino dell'arenile danneggiato dalle mareggiate per livellare le superfici attraverso la ridistribuzione del materiale, che attualmente si trova a fianco alla Torre e che sarà riposizionato in prossimità della chiesetta".



