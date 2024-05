Cade in mare dalla barca ad Ancona, individuato e recuperato

Cade in mare dalla propria imbarcazione nella zona a sud della spiaggia de "La Scalaccia" ad Ancona: recuperato e riportato a riva dai Vigili del Fuoco e dalla Guardia Costiera. E' accaduto poco prima delle 20.

Dopo la segnalazione di alcuni bagnanti alla Sala operativa della Guardia Costiera, in azione una motovedetta e un mezzo dei vigili del fuoco. La persona in difficoltà è stata recuperata e trasporta a riva al porto di Ancona. Lì si trovava un'ambulanza del servizio 118 precedentemente allertata: i sanitari hanno prestato le cure sanitarie del caso alla persona soccorsa che non ha accusato alcun problema fisico. Le operazioni si sono concluse verso le 20.30.



