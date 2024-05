Vannacci, non esistono idee totalmente sbagliate

"La mia è l'idea di un'Europa libera in cui le persone possano esprimersi. La cosa più importante è la libertà di espressione. Non esistono idee totalmente sbagliate. Lo sviluppo si crea proprio con affermazioni a volte apparentemente non condivisibili. Poi che sia non vera o sbagliata ben venga, ma nessuno può tapparci la bocca". Lo ha detto Roberto Vannacci, candidato della Lega alle europee, durante la presentazione ad Ascoli Piceno del suo libro "Il coraggio vince", affiancato dalla segretaria regionale della lega Marche, la deputata Giorgia Latini e dall'assessore regionale leghista alle Attività produttive Andrea Antonini.

"Stanno cercando di abbindolarci con idee che sono contrarie all'ambiente - ha aggiunto -. Questa Europa non ci piace, perché non rappresenta la nostra storia, la nostra tradizione. Inutile mettere la testa sotto la sabbia. Facciamoci valere. L'8 e 9 giugno mettiamo la x oppure la 'decima' sul simbolo della Lega".





