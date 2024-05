Polizia scopre un etto di cocaina, fucile e balestra

Dopo avere rilevato un andirivieni in un palazzo di Porto Sant'Elpidio (Fermo), dove alcuni individui di origine magrebina effettuavano degli scambi "sospetti", la Squadra Mobile di Fermo ha fatto irruzione in due abitazioni, in cui i sospettati erano soliti rifugiarsi. In una casa era stata anche segnalata la presenza di un fucile e di altre armi, quindi gli agenti hanno fatto irruzione con degli scudi blindati.

La polizia ha sequestrato un fucile da caccia con cinque cartucce a pallettoni e una balestra in ferro con quindici dardi a punta d'acciaio. Il fucile era stato lanciato dal balcone da un sospettato ed è stato recuperato dai poliziotti come prova del reato. Rinvenuto anche un etto circa di cocaina suddivisa in dosi pronte allo spaccio, sei grammi di hascsc, un bilancino elettronico di precisione e 2.400 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto sottoposto a sequestro penale.

I soggetti controllati, tutti trentenni, di cui due di origine magrebina con precedenti per reati di spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per possesso illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento e per spaccio di sostanza stupefacente. Rinvenuti anche sei trapani professionali con utensili e attrezzi di corredo (batterie ricaricabili, punte da ferro e mole per taglio ferro/acciaio).





