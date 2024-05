Picchiata dal compagno non lo denuncia, Ammonimento d'ufficio

Dall'1 gennaio 2023 al 28 maggio 2023 sono stati emessi 18 provvedimenti di ammonimento del questore di Ancona Cesare Capocasa, di cui 15 per atti persecutori e solo 3 per condotte di violenza domestica. Dall'1 gennaio 2024 al 28 maggio 2024 sono stati in totale 37 gli ammonimenti, di cui 16 per violenza domestica e 21 per atti persecutori. I provvedimenti sono raddoppiati, ma non si segnalano recidive tra i soggetti colpiti dalla misura.

L'ultimo ammonimento del questore risale a poche ore fa, nei confronti di uomo maltrattante per gravi condotte di violenza domestica. Il provvedimento è stato emesso d'ufficio in quanto la donna non aveva intenzione di sporgere querela. La coppia, entrambi italiani di circa 30 anni, convive da diversi anni e l'uomo, giustificando il suo atteggiamento con le problematiche sul posto di lavoro, maltrattava e vessava la compagna, spesso in presenza dei loro figli. Nell'ultima occasione è stata percossa dal compagno, mentre aveva il figlio in braccio. Si tratta di condotte "spia", già gravi, ma che possono portare a conseguenze e comportamenti ben più gravi e per le quali è necessario interrompere immediatamente il ciclo della violenza, senza che questo deflagri. Lei ha continuato a ripetere agli operatori intervenuti che il compagno era solo preoccupato per il lavoro e che avrebbe recuperato il rapporto.

Il questore è intervenuto immediatamente emettendo un provvedimento d'ufficio con il quale ha intimato all'uomo di interrompere subito le condotte maltrattanti. Se dovesse continuare si procederà con un denuncia d'ufficio e gli è stato suggerito di rivolgersi alle associazioni sul territorio per intraprendere anche percorsi di gestione della rabbia.



