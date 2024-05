Massaggi hot nel centro estetico, denunciate due donne

In un centro estetico a Campiglione di Fermo sottoposto nei giorni scorsi a controlli congiunti dai carabinieri del Nas e dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, da cui erano emerse irregolarità che avevano portato al sequestro di cosmetici, si facevano anche massaggi erotici. Lo hanno scoperto i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fermo, che hanno denunciato alla Procura per sfruttamento della prostituzione due donne cinesi di 57 e 46 anni, che gestivano l'esercizio. A praticare i massaggi all'interno del centro estetico alcune connazionali di età compresa tra i 30 e i 40 anni. E' stato appurato che la clientela era tutta proveniente dalla provincia e di età compresa tra i 18 e i 60 anni: in particolare alcuni giovanissimi usavano regalare un buono massaggio ad amici in occasione del compimento del 18/o anno d'età. In alcuni casi sarebbe stato proposto anche un rapporto completo, dietro corrispettivo di circa 200 euro mentre il solo massaggio erotico costava circa 50 euro, ovviamente tutto rigorosamente "in nero".





