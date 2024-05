Maltratta i 4 figli minorenni, madre chiede giustizia riparativa

Botte al figlio più grande e in casa una condizione di degrado in cui avrebbe cresciuto i figli, in tutto quattro. Spesso sarebbe mancata l'acqua perché non pagava le bollette, costringendo così i ragazzini, tutti minorenni (il più piccolo ha solo 10 anni), a lavarsi alla fontanella del parco vicino casa. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate una mamma di 35 anni rischia di finire a processo.

A portare a galla una situazione familiare di estremo disagio, ad Ancona, sono stati gli insegnanti del doposcuola frequentato dal figlio maggiore, che aveva 15 anni all'epoca dei fatti. Il ragazzino sarebbe andato al rientro pomeridiano con il viso e il corpo pieni di lividi. Era novembre del 2022. È partita la segnalazione ai servizi sociali. Il minore aveva raccontato che era stata la madre a picchiarlo. La donna lo avrebbe preso a graffi, ferendolo anche ad un labbro, gli avrebbe tirato una sedia e un bicchiere di vetro addosso. E non sarebbe stata nemmeno la prima volta.

Stando alle accuse, che hanno poi portato il Tribunale dei Minorenni a sospendere la potestà genitoriale alla donna e ad affidare ad una casa famiglia i quattro figli, la 35enne avrebbe perso spesso la pazienza perché il figlio la rimproverava, dicendole che non si occupava di loro (i quattro non hanno nemmeno un padre su cui contare) preferendo uscire tutte le sere, facendo mancare loro anche le cose essenziali.

Per tutta risposta la madre lo avrebbe preso per i capelli, strattonato per la maglietta, spinto con la testa contro il muro al punto di lasciargli anche una cicatrice ancora visibile. In una occasione il ragazzino sarebbe finito in ospedale con 8 giorni di prognosi. Tutto avveniva davanti ai fratellini più piccoli.

Questa mattina si è tenuta l'udienza preliminare per la 35enne, di origine sudamericana, e tramite il suo legale, l'avvocato Marta Mere, la donna ha fatto richiesta di accesso alla giustizia riparativa, una forma di risoluzione del conflitto complementare al processo (introdotta con la riforma Cartabia) che mira a fare un percorso per risanare il legame tra vittima e reo attraverso un mediatore. Secondo la difesa, avrebbe vissuto un periodo difficile della sua vita, ma ha a cuore i figli ed è pronta a cambiare. Per valutare un percorso accessibile l'udienza è stata rinviata a settembre. I figli minorenni sono assistiti dall'avocato Giulia Marinelli e hanno come tutori gli avvocati Arianna Beni e Stefania Frega.



