Leo, redditometro? Superatissimo, il termine non porta bene

Il redditometro è "superatissimo", anzi "non ne parliamo più, il termine non porta bene e porta presagi negativi, nefasti. Il provvedimento da me firmato tutto è meno che il redditometro, in buona sostanza è un meccanismo di accertamento sintetico che si doveva fare alla luce di quello che il garante per la privacy aveva detto, che è stato fatto sulla base di quello che hanno detto le associazioni dei consumatori e l'Istat". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, a margine di un convegno sulla riforma fiscale ad Ancona, nell'ambito delle celebrazioni per i 250 dalla fondazione della Guardia di finanza. "La presidente Meloni - ha aggiunto - opportunamente ha detto 'sospendiamolo un attimo, prendiamo una pausa di riflessione e poi vediamo che tipo di misure possiamo prendere".

"Però - ha sottolineato Leo -l'obiettivo del mio provvedimento, di quello che faremo dopo non è assolutamente creare problemi ai contribuenti ma combattere i grandi evasori, soprattutto quello che non sono visibili al fisco e che magari hanno macchine di grossa cilindrata e yacht". "Non chiamiamo più redditometro - ha ribadito - chiamiamolo con un altro nome perché il redditometro non esiste più dal 2015".



