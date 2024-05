Leo, con concordato ricadute anche su aliquote Irpef

Il concordato preventivo sarà "uno dei capisaldi del nuovo rapporto tra l'amministrazione finanziaria e contribuente". Lo ha detto il vice ministro dell'Economia Maurizio Leo, a margine di un convegno ad Ancona organizzato dalla Guardia di finanza per il 250 anni dalla fondazione del Corpo. "Come con altri provvedimenti - ha aggiunto - noi vogliamo procedere ex ante, quindi creare un dialogo tra i funzionari del fisco e i componenti della società civile e anche con un intervento importante da parte dei professionisti". Leo ha ricordato che il software sarà approvato "entro il 15 giugno, così i contribuenti avranno tempo entro il 15 ottobre di aderire alle proposte che verranno rese disponibili". "Per il 15 ottobre - ha proseguito - noi avremo il quadro delle risorse che potremo acquisire. Poi entriamo nella sessione di bilancio, quel momento sarà importante per vedere come potremo venire incontro al ceto medio, eventualmente abbassando il carico fiscale".

"Se il concordato darà numeri interessanti - ha concluso - potremo lavorare per ridurre ulteriormente le aliquote e quindi venire incontro al ceto medio che è quello in maggior sofferenza".



