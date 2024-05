Eventi da maggio a luglio per Ancona Città Universitaria

Ancona Città Universitaria, progetto-quadro condiviso dalla Politecnica delle Marche e dal Comune di Ancona per rendere il capoluogo più attrattivo per gli studenti al fine di trattenerli in città come futuri residenti anche dopo il conseguimento della laurea, si arricchisce di un nuovo capitolo riguardante la cultura e lo svago. Dal 29 maggio al 5 luglio, grazie alla collaborazione con Confartigianato Ancona-Pesaro-Urbino e Rete Esercenti di piazza del Papa, verranno lanciati una serie di eventi tra musica, sport, gioco e intrattenimento, destinati ad accorciare le distanze tra l'Ateneo e la cittadinanza nel segno della condivisione.

L'iniziativa è stata illustrata oggi in un incontro stampa dal rettore dell'Univpm Gian Luca Gregori, assieme al preside della Facoltà di Economia Stefano Staffolani, al sindaco Daniele Silvetti, all'assessore all'Università Marco Battino e alle associazioni coinvolte che hanno scelto per ospitare gli eventi piazza del Plebiscito (già piazza del Papa) e il cortile erboso della Caserma Villarey, sede di Economia. "Uno spazio all'aperto - ha spiegato Staffolani - dove tre anni fa avevamo cominciato a organizzare per studenti, dipendenti e docenti momenti d'intrattenimento per lo più musicali e che adesso abbiamo strutturato programmandoli ogni venerdì dalle 18.30 alle 21".

Tra questi esibizioni di ping-pong a cura del Cus, piccoli concerti 'autogestiti'e attività ludiche per bambini e ragazzi.

Piazza del Plebiscito ospiterà invece ogni giovedi' dalle 20.30 alle 22 il gioco a quiz Il Cervellone, dove un conduttore guiderà la disfida dal palco aiutato da un proiettore e da telecomandi distribuiti a 50 squadre.

Stessa cornice anche per la programmazione ogni mercoledì (dalle 18.00 alle 22) di una serie di eventi musicali a partire dal 29 maggio con la locale Band Capabrò, che ha aperto i concerti di Simone Cristicchi, Rita Pavone e Irene Grandi. Seguiranno poi Sofia Cagnetti, ballerina di Amici, il concerto di Atarde, che ha cantato sul palco del primo maggio a Roma, e quello dei Tropea, finalisti a X Factor. In programma anche 'silent party' con le cuffie per non disturbare i residenti.

Presenti ad illustrare l'iniziativa tra gli altri, Dario Argenziano e Marco Moroder di Rete Esercenti di piazza del Papa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA