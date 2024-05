Erosione litorale, imprenditore si sposta su spiaggia libera

Nei giorni in cui si discute di concessioni ai balneari e gare di appalto per gestire i litorali italiani, il sindaco di Sirolo, nota località di mare delle Marche, ha permesso a un imprenditore del settore di spostare la sua attività in un tratto di spiaggia libera, dopo che le forti mareggiate invernali hanno reso impraticabile il suo stabilimento.

È lo stesso sindaco Filippo Moschella a spiegare - in un post Facebook - la necessità di spostare lo stabilimento "Da Marco", dopo che il titolare, Marco Mailli, ne aveva fatto richiesta presso gli uffici comunali. Moschella sottolinea anche l'eccezionalità della decisione: è la prima volta che succede nella storia di Sirolo. "Non mi risulta - scrive - che i sindaci miei predecessori abbiano mai emesso ordinanze per variare la posizione dell'intera concessione demaniale, assumendosi, come ho fatto io, enormi responsabilità". Spiegando però che "la parte di spiaggia libera che andrà ad occupare il balneare è nettamente inferiore alla nuova spiaggia libera visibile a nord del balneare Silvio Nord, che notoriamente prima non c'era, quindi non si altera la quantità di spiaggia libera fruibile". E aggiunge che "nonostante lo spostamento, viene osservato il limite minimo del 25% di spiaggia libera richiesto dalla legge regionale".



