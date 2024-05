A Jesi 9/a edizione Premio Cesarini, riconoscimento a Spalletti

Nona edizione a Jesi del Premio Cesarini. Grazie alla rete messa a segno al minuto 103 contro l'Empoli il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic si è aggiudicato il riconoscimento in memoria di Cesarini. Per la serie B vince Leo Stulac del Palermo con la rete realizzata al 103' contro lo Spezia. Al Teatro Pergolesi della cittadina marchigiana si è tenuto il talk-show: "Il mondo del calcio di alto livello ha chiuso definitivamente le porte al capitalismo familiare? Dibattito intorno alle porte girevoli al comando dei club". La seconda parte della manifestazione si è svolta al Salone delle Feste dell'Hotel Federico II di Jesi dove sono stati assegnati i riconoscimenti. Premiati, tra gli altri, il ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti, l'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi, il presidente Lega Serie B Mauro Balata, il n,1 del Parma Kyle Krause, l'ex presidente della Roma Rosella Sensi, il giocatore del Bologna Riccardo Orsolini, l'olimpionica della scherma Valentina Vezzali, il Ct della Nazionale di fioretto Stefano Cerioni, Alessandro Gabrielloni del Como (neo-promosso in Serie A), il dg della Lube Civitanova Beppe Cormio, l'ex campione dell'Inter Giuseppe Baresi, l'ex Juve Michele Padovano, il prof. Matteo Bassetti, l'avv. Michele Briamonte.



