Zingaretti, 'tanta gente non vota ma un futuro è possibile'

"Tanta gente non va più a votare perché ha perso la speranza che le cose possano cambiare e in meglio. Un futuro è invece possibile, ma bisogna cambiare chi gestisce il potere che va utilizzato per gli altri e non per sé stessi".

Lo ha detto il candidato alle elezioni europee per la circoscrizione Centro Italia e già segretario nazionale del Pd, il deputato Nicola Zingaretti, presente oggi ad Ascoli Piceno a sostegno alla candidatura per il centrosinistra di Emidio Nardini a sindaco del capoluogo piceno.

"Non è vero - ha aggiunto Zingaretti - che tutto andrà peggio. Lo abbiamo dimostrato in occasione del Covid. C'era chi cavalcava i no-vax, la destra italiana e anche coloro che avevano paura di affrontarlo; solo perché noi abbiamo tenuto dritta la barra, però, gli italiani si sono salvati". Parlando di Next Generation Eu, Zingaretti ha aggiunto che "è un altro esempio che in realtà i problemi si possono affrontare; 270 miliardi di euro sono d'altronde una cosa concretissima e non bisogna lasciarseli sfuggire".



