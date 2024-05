Nel Centro nazionale Lega del Filo d'Oro accolti 350 sostenitori

Nelle giornate di venerdì 24 e sabato 25 maggio, oltre 350 sostenitori della Fondazione sono stati accolti nel Centro Nazionale di Osimo (Ancona), sede principale dell'Ente, dove hanno potuto vivere una giornata accanto alle persone sordocieche e alle loro famiglie e incontrare tutte le figure impegnate quotidianamente accanto agli utenti. Si è celebrata infatti nei giorni scorsi la 15/a edizione della Giornata del Sostenitore, appuntamento che la Fondazione Lega del Filo d'Oro Ets dedica ogni anno ai tanti sostenitori, per ringraziarli per l'affetto e il supporto importante che dimostrano verso chi non vede e non sente.

"La loro vicinanza è infatti fondamentale per garantire accoglienza e sostegno alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e alle loro famiglie in tutti i Centri e Sedi Territoriali della Fondazione presenti sul territorio nazionale - scrive la Fondazione Lega del Filo d'Oro - e per riempire di vita e di sogni il nuovo Centro Nazionale di Osimo, punto di partenza del percorso educativo-riabilitativo di bambini e adulti sordociechi".

"Attraverso video, testimonianze, racconti, incontri e piccoli laboratori sensoriali, i sostenitori hanno avuto l'occasione di conoscere la realtà della Lega del Filo d'Oro da più vicino, scoprendone il metodo riabilitativo adottato, che permette di trovare quel canale unico e particolare per entrare in relazione con chi non vede e non sente. L'iniziativa è finalmente tornata dal vivo, dopo lo stop imposto dalla pandemia, che ha costretto le ultime edizioni a svolgersi nella modalità a distanza attraverso una visita virtuale".

"Con questa iniziativa, vogliamo ringraziare i tanti sostenitori che negli anni ci hanno permesso di dare un supporto concreto a sempre più persone e famiglie e senza i quali tutti i nostri sforzi non sarebbero possibili - ha dichiarato Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filo d'Oro - Quest'anno la Lega del Filo d'Oro celebra un anniversario importante ed è grazie alla solidarietà e alla generosità di tanti se, in 60 anni di attività, siamo riusciti ad aumentare e differenziare i nostri interventi, mantenendo alto lo standard dei servizi che da sempre contraddistingue il nostro operato".

"Quello dei sostenitori privati è un contributo fondamentale che permette alla Lega del Filo d'Oro di poter proseguire nelle attività e pianificare risposte sempre più efficaci per i propri utenti, garantendo servizi di qualità. - sottolinea la Fondazione - Consente inoltre di volgere lo sguardo agli obiettivi futuri non solo attraverso la crescita delle competenze e dei servizi erogati, ma anche mediante una presenza sempre più capillare sul territorio grazie all'apertura di nuove Sedi. Sono stati oltre 460mila i donatori attivi che nel corso del 2023 sono stati accanto alle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Le attività svolte vengono finanziate solo in parte da fondi pubblici, mentre quasi l'80% delle entrate derivano dalle risorse donate da privati, individui, aziende o fondazioni".



