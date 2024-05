Cade da una scala in una zona impervia a Fermignano (Pesaro Urbino). Nel pomeriggio i vigili del fuoco di Urbino, dotati di quad, sono intervenuti per recuperare un uomo ferito che poi è stato assistito dai sanitari. Personale dell'elisoccorso del 118 gli ha prestato la prima assistenza e poi il ferito è stato trasferito in ospedale a Pesaro per gli accertamenti e le cure del caso.



