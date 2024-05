Anziano morto in un sottopassaggio, ipotesi caduta dalla bici

Un uomo di 82 anni, di Falconara Marittima (Ancona), è stato trovato morto, oggi pomeriggio, in un sottopassaggio ferroviario, a Falconara Marittima. Era a terra in una pozza di sangue con una ferita alla testa e lì vicino c'era una bicicletta. È stato un passante, attorno alle 16, a dare l'allarme, vedendo il corpo a terra, immobile. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118 e dell'ambulanza dell'Avis di Montemarciano. L'anziano era già deceduto e non è stato possibile rianimarlo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Falconara e del Norm di Ancona. Stando ad una prima valutazione del medico del 118, la ferita riportata dall'82enne sarebbe compatibile con una caduta dalle scale. L'anziano scendeva lungo il sottopasso di via Baldelli in bicicletta e sarebbe caduto, forse per un malore o una perdita di equilibrio. Questa la prima ipotesi. Il pm di turno, Valeria Cigliola, ha trattenuto la salma per disporre una autopsia che possa chiarire le cause della morte. Al momento si escluderebbe un'aggressione. Le indagini sono comunque in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA