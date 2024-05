Ancona tra le città più virtuose nel rilascio dei passaporti

Passaporti veloci. Insieme ad Ascoli, Ancona è il capoluogo attualmente più rapido a rilasciarli. Lo ha rilevato Altroconsumo secondo cui l'Ufficio passaporti della città dorica è virtuoso sulla tempistica della prenotazione di appuntamenti per ottenere il titolo che sono più bassi di quanto indicato dall'associazione di tutela dei consumatori (otto giorni). L'agenda on line consente infatti di prenotarsi a distanza di soli tre giorni, mentre il rilascio viene comunque entro i canonici 15 giorni, ed attualmente è di 8 giorni.

Soddisfatto del riconoscimento il Questore di Ancona, Cesare Capocasa. L'agenda on line consente infatti di "prenotarsi a distanza di soli tre giorni, mentre il rilascio viene comunque entro i canonici 15 giorni, e attualmente è di 8 giorni".

L'Ufficio passaporti della Questura di Ancona ha emesso, nel periodo gennaio-aprile di quest'anno, oltre 10mila passaporti, a fronte di 6700 titoli nello stesso periodo dell'anno scorso. La Questura in una nota ricorda, con l'occasione, che l'agenda online è la prima ma non la sola opzione di scelta per il cittadino (che può ottenere un appuntamento tramite Spid o CIE.

registrandosi all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it alla voce "accesso per il cittadino").

Se infatti si ha urgenza di ottenere il passaporto entro 30 giorni, si può attivare l'"agenda prioritaria" che consente di prenotare un appuntamento in via prioritaria per ragioni di studio, lavoro, salute, turismo e altri motivi che dovranno essere esibiti. Inoltre se anche l'agenda prioritaria dovesse non essere in grado di far fronte all'esigenza del cittadino è disponibile un'ulteriore funzione dell'Agenda Passaporti online che permette di stampare un'autocertificazione di urgenza a 15 giorni, consentendo all'interessato di presentarsi direttamente presso l'Ufficio Passaporti, senza appuntamento, negli orari di apertura presentando la documentazione che conferma l'urgenza della richiesta.

La Questura di Ancona ricorda inoltre che l'open day della continua a tenersi tutti i giovedì mattina.



