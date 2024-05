Giovani e imprese,Ancona laboratorio nazionale delle start up(2)

Il Comune di Ancona confinanzia il progetto investendo 35 mila euro; l'obiettivo è divulgare e promuovere i contenuti e la cultura di impresa e start-up, con particolare riferimento al pubblico giovanile del territorio.

"E una grande opportunità per creare un tessuto imprenditoriale giovanile - ha sottolineato Battino - informando circa le opportunità. E' molto importante che il partenariato pubblico-privato sia ampio per fare rete e raggiungere gli obiettivi. Gli eventi saranno numerosi e tutti di grande valore.

La prima tappa del percorso di informazione per gli imprenditori del domani è in programma venerdì 31 maggio a Moie (organizzato dal Comune di Maiolati Spontini) e verterà sull'impatto sociale del mondo del food con approfondimenti sul microcredito e crowdfunding.

Il secondo incontro è previsto per venerdì 21 giugno presso il Conero Golf Club organizzato dalla società The Hive. In questa occasione sarà affrontato l'impatto delle nuove tecnologie sul settore nautico e turistico, anche in relazione all'aspetto ecologico. Tra gli altri parteciperanno il Presidente nazionale Cassa depositi e prestiti, Giovanni Gorno Tempini, ed il Presidente del Parco del Conero, Luigi Conte.

Il terzo incontro a luglio si concentrerà sulla blue economy e quindi focalizzerà l'attenzione sul mare come risorsa economica ed ecosistema da tutelare. E dopo il mare, spazio anche all'area montanara con il quarto ed ultimo workshop organizzato dal Comune di Sassoferrato sull'imprenditoria montanara e l'importanza dei network digitali come strumento di potenziamento del business, soprattutto per attività localizzate al di fuori dei principali poli industriali o in zone amene.

Le giornate del 13, 14 e 15 novembre si terrà la Fiera delle Startup e dell'Imprenditoria Giovanile. Il meeting sarà itinerante: dal Teatro Le Muse, alla Loggia dei Mercanti e alla Chiesa Santa Maria della Piazza.

Gli altri partner del progetto sono l'Università Politecnica delle Marche presente alla conferenza stampa la prof.ssa Francesca Pascucci, Confapi Industria Ancona presente Mauro Barchiesi, Coldiretti Prov. Ancona presente Marco Pignocchi, Raffaele Giorgetti di CNA Ancona, Giorgio Moretti per Confindustria Ancona, Michele Pizzichini per Confartigianato Imprese Ancona, Leonardo Sardella per l'incubatore certificato The Hive Confcommercio Marche Centrali, l'acceleratore d'impresa certificato AC75 e l'associazione studentesca Jepa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA