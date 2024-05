UlisseFest, la festa del viaggio esplora l'ignoto con 100 ospiti

Dedicato a Esplorando l'ignoto, nell'anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo e i 20 anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani, torna UlisseFest - La festa del viaggio Lonely Planet, con 100 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni, per la prima volta ad Ancona, dal 4 al 7 luglio.

Incontri, concerti e dj set, cinema e spettacoli animeranno il festival.

Tra gli ospiti: Alessandro D'Avenia, Vasco Brondi, Malika Ayane, Skin (voce degli Skunk Anansie), Gianluca Gotto, Umberto Galimberti, Edoardo Buffoni, Giovanni Caccamo & Valeria Solarino, Giobbe Covatta & Paola Catella, Pietro Del Soldà con Valerio Corzani & Erica Scherl, Omar Di Felice, Tom Hall, Alex Kerr, Doris Zaccone, Marzio G. Mian, Simone Pieranni, Peppe Servillo, Federico Rampini e Dario Vergassola.

La VII edizione avrà anche tre anteprime: il 31 maggio con Alessandro D'Avenia che proporrà una riflessione sull'importanza che il viaggio assume nella realizzazione della nostra personalità. Il 2 luglio con Peppe Servillo reading all'Auditorium della Mole ispirato a Un indovino mi disse del giornalista e scrittore Terzani e il 3 luglio, nell'ambito della programmazione del 'Lazzabaretto Cinema', approdano ad Ancona le opere del Banff Mountain Film Festival special edition, con tre proiezioni attraverso le quali si viaggia verso Stati Uniti, Norvegia e Asia Centrale.

Il 4 luglio UlisseFest apre alle 19.30 con in Piazza del Plebiscito il quintetto guidato da Andrea Pagani con la voce di Giulio Todrani nel concerto jazz dal titolo The Sound of Switzerland offerto alla città da Svizzera Turismo.

UlisseFest 2024 sarà più che mai un festival diffuso, dalla nuova Arena sul Mare al Porto Antico alla Mole Vanvitelliana, dai teatri alle piazze, dalle logge alle strade.

"In una canzone indimenticabile, Dalla e De Gregori si chiedevano 'ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto'.

Andranno all'Arena sul Mare, diciamo noi, al Porto Antico di Ancona, ad ascoltare musica, bere qualcosa e ballare sotto le stelle. Anche noi di Lonely Planet ci sentiamo un po' marinai: approdati nel capoluogo marchigiano, abbiamo ormeggiato il battello di UlisseFest e preparato un programma che è una pacifica invasione della città, visto che sono una quindicina gli spazi coinvolti nella festa del viaggio" dice il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro.

Tra gli appuntamenti, si ascolteranno le esperienze di Carla Perrotti, la 'signora dei deserti', prima donna ad aver attraversato il Téneré nigeriano da sola con i tuareg. Lo spettacolo Apologia dell'avventura di Piero Del Soldà, autore, filosofo e conduttore di Rai Radio3, accompagnato dalle musiche dal vivo di Interiors (Valerio Corzani ed Erica Scherl). Attesi anche Valeria Solarino con accompagnamento musicale del pianista Giovanni Caccamo.

Tornano due appuntamenti che sono un classico di UlisseFest: Il Salotto del mondo, incontro-scontro nel quale alcune destinazioni internazionali giocano a farci innamorare dei loro paesi e Viaggio in Italia, un incontro dove prendono forma le infinite sfumature della bellezza, della storia, del gusto e della cultura della Città di Genova, di Ancona, della regione Basilicata e Toscana, con Tom Hall ,Vice President Lonely Planet oltre a workshop e laboratori Il 4 luglio Vasco Brondi porterà sul palco dell'Arena sul Mare il suo nuovo disco 'Un segno di vita'. Tra i concerti, il 5 luglio la Super Taranta, i Dj di 'Febbre a '90' e sabato 6 luglio Malika Ayane e poi alla consolle Skin (prevendite disponibili su www.ticketone.it). Grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona, tutti gli spettacoli avranno biglietti di ingresso a prezzi calmierati.



