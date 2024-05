Sclhein, sul redditometro 'governo si divide e smentisce'

"Sul redditometro siamo al solito disastro di un governo che si divide": a dirlo è la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, arrivando a Recanati, per il tour elettorale in vista del voto.

"Il governo si è diviso oggi sul redditometro, su cui smentiscono le cose che hanno sempre detto, e l'ha fatto ieri e lo farà probabilmente domani su questo condono edilizio che sarebbe il numero 19 da quando sono al governo, di fatto uno al mese di media", ha aggiunto. "Pensiamo che sia gravissimo che sulla casa non abbiano mai fatto nulla, mentre le studentesse e gli studenti non riescono a pagare gli affitti e uscire di casa",



