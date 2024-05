Schlein, 'contrastare lo spopolamento, ascoltare i territori'

"Se non contrastiamo lo spopolamento delle aree interne, il conto si paga anche a valle e la politica si deve rendere conto anche che non è possibile scrivere né a Roma né a Bruxelles delle politiche adatte a tutti i territori compresi quelli delle aree interne e montane se non si ascoltano questi territori". Così la segretaria dem Elly Schlein durante un incontro pubblico elettorale ad Ascoli Piceno.

"E' con questo spirito che noi ci candidiamo qui naturalmente per vincere ad Ascoli Piceno - ha aggiunto Schlein - ma per creare un ponte costante con il Parlamento, con Roma e con Bruxelles. Lo facciamo. Sapendo che l'unico modo efficace di contrastare quello spopolamento e non fare mancare i servizi.

Non può essere più complicato vivere nelle aree interne.

Purtroppo oggi ancora lo è. Vuol dire che bisogna portare servizi di sanità di prossimità nei territori di area interna".





