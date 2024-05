Gimbe, nelle Marche scarseggiano i pediatri

Le Marche registrano una carenza di pediatri. Secondo una rilevazione della Fondazione Gimbe ipotizzando una media di 800 assistiti (valore medio tra il rapporto ottimale di 600 e il massimale con deroga di 1.000) al 1° gennaio 2023, si stima una carenza di 19 pediatri di libera scelta.

Non solo, entro il 2026, 57 Pediatri di libera scelta raggiungeranno l'età di pensionamento di 70 anni. Il numero medio di assistiti per Pediatra di Libera Scelta è pari a 899, sopra media nazionale (898 assistiti per PLS) e al di sopra del massimale senza deroghe (ovvero 880).

Il 76,6% degli assistiti in carico ai Pediatri di Libera Scelta ha più di 5 anni (media nazionale 81,8%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA