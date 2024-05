Trovati 55 chili di marijuana in pacchi presso corriere espresso

Nel magazzino di un corriere espresso, all'interno di cinque colli in giacenza e in attesa di essere consegnati al destinatario, militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche (Macerata) hanno rinvenuto e sequestrato oltre 55 chili di marijuana, di cui la società di spedizione era ovviamente ignara; è stato invece individuato e denunciato il destinatario dei pacchi contenenti la droga. La scoperta è stata fatta grazie al fiuto del cane antidroga dell'unità cinofila, nell'ambito di servizi di prevenzione e contrasto ai traffici illeciti, in particolare anti-droga rafforzati a seguito di quanto concordato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tra i vari accertamenti, vengono continuamente monitorati anche i magazzini dei corrieri espressi in provincia di Macerata con controlli esterni dei colli. Nel corso di uno di questi controlli le insistenti segnalazioni del cane anti-droga "Hanima" hanno permesso di focalizzarsi su cinque pacchi in attesa di essere consegnati al destinatario. I finanzieri, ritenendo che potessero contenere sostanze stupefacenti, previa autorizzazione del pubblico ministero di turno della Procura di Macerata, hanno aperti e ispezionato i colli, rinvenendo la droga.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli è stato denunciato a piede libero, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.



