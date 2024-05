Sindaco Senigallia, su Festa dell'Unità "strumentalizzazione"

Parla di "palese strumentalizzazione" della vicenda e di "sterile polemica per nascondere i limiti della propria azione politica" il sindaco di Senigallia (Ancona) Massimo Olivetti dopo le accuse ricevute dal Partito Democratico. Alla base del botta e risposta tra il primo cittadino e i rappresentanti del Pd comunale e regionale c'è la mancata autorizzazione a far svolgere due iniziative nel territorio senigalliese. In pochi giorni l'amministrazione comunale di centrodestra ha negato l'autorizzazione a svolgere sia la prossima festa dell'Unità, prevista per la seconda metà di luglio, sia una manifestazione contro lo stato di insicurezza legato ai lavori fatti nel post alluvione 2022, organizzata per lo scorso 18 maggio.

In quest'ultimo caso la richiesta non rispettava quanto stabilito in tema di spazi pubblici concessi durante le elezioni: "a Senigallia - afferma - gli spazi in cui effettuare il volantinaggio politico elettorale sono piazza Roma e piazza del Duca, una scelta che non abbiamo modificato rispetto a quanto stabilito dalla giunta Mangialardi", di centrosinistra.

La manifestazione si è poi svolta in forma itinerante senza né simboli di partito né candidati alle europee.

Nel secondo caso, il primo cittadino ha spiegato che la concomitanza con un'altra manifestazione, la festa della rotonda che viene organizzata ogni estate, avrebbe creato "disagi alla gestione in sicurezza di ogni singolo evento, ma anche problemi di gestione del traffico sia pedonale che veicolare". Il diniego ha poi portato all'interessamento da parte del senatore Pd Francesco Verducci che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dell'interno.



