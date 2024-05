Ruba un'auto e si scontra contro una Volante, arrestato

Ruba un'auto da una concessionaria Mercedes a Porto Sant'Elpidio e la sua fuga finisce a Lido Tre Archi (Fermo) dove la vettura si schianta contro una Volante della Polizia in via Nenni. Bloccato e arrestato un uomo di origini tunisine che aveva con sé un coltello.

Sono stati attimi di panico questa mattina sulle strade del Fermano. L'uomo, armato di coltello, ha rubato una Mercedes da una concessionaria di Porto Sant'Elpidio ed è scattata subito la segnalazione alle forze dell'ordine. Una Volante ha intercettato il fuggitivo e, a quel punto, è iniziato l'inseguimento nel corso del quale il conducente della vettura rubata avrebbe urtato altre auto, danneggiandole. La fuga si è conclusa a Lido Tre Archi dove l'uomo al volante dell'auto rubata è andato ad impattare contro una Volante della Questura di Fermo che gli aveva sbarrato la strada. Nel bloccare il fuggitivo un poliziotto è rimasto lievemente ferito a una gamba. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, in ausilio, e la Polizia locale per i rilievi dell'incidente stradale. La strada dove è avvenuto l'incidente, via Nenni, è stata chiusa al traffico.





