"Le parole della ministra Casellati sono parole inutili, questa riforma è uno 'schifezzellum' non regge, non sta in piedi e dopo le europee Meloni cambierà totalmente schema di gioco. Non è l'elezione diretta del premier come noi avremmo voluto, non è il sindaco d'Italia, è lo 'schifezzellum', vedrete che alla fine Meloni si butterà su un altro modello". Lo ha detto Matteo Renzi all'ANSA a Loreto.



