Crollo parziale del campanile chiesa a Monte san Giusto

Una porzione del campanile della chiesa di Santa Maria della Pietà a Monte San Giusto, dove è conservata l'imponente pala d'altare con la Crocifissione di Lorenzo Lotto, è crollato all'interno di un cortile forse a causa di infiltrazioni d'acqua dovute alle piogge di questi giorni.

I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti in serata, attorno alle 20, per mettere in sicurezza l'area e valutare se è necessario interdire l'accesso al pubblico Non ci sono stati feriti. Le operazioni dei vigili del fuoco sono ancora in corso.



