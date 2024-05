Carabinieri Ancona Centro, nuovo comandante Loredano Trovato

Cambio al vertice nella stazione Carabinieri di Ancona Centro. Il luogotenente carica speciale Giuseppe Campagna, al termine di una carriera quarantennale, è stato posto in congedo ed ha ceduto il comando della Stazione.

Al suo posto è subentrato il marescialle maggiore Loredano Trovato, 53enne, siciliano, una laurea in scienze dell'educazione, della formazione e della pedagogia, sottufficiale di grandissima esperienza: arruolatosi nel 1990, egli ha prestato servizio in Campania per diversi anni, poi in Umbria e successivamente a Roma, per approdare infine ad Ancona dove, dal 2015, ha ricoperto l'incarico di Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria presso il Tribunale per i Minorenni, nelle quale si è distinto nello svolgimento di numerose indagini, su tutte quella relativa ai drammatici eventi della strage in discoteca a Corinaldo.

Congedo dunque per Campagna, 60 anni, gran parte dei quali spesi al servizio dell'Istituzione in aree particolarmente sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica quali la Sicilia e la Campania, per lungo tempo è stato un importante punto di riferimento per tutta la città di Ancona: al comando della caserma di Via Piave, egli ha sempre prestato ascolto e fornito una competente risposta a tutte le problematiche rappresentategli dalla cittadinanza, distinguendosi anche in numerose attività investigative di assoluto pregio; tra queste, ultima soltanto in ordine temporale, quella che ha portato a sgominare un sodalizio criminale dedito ai furti perpetrati in danno di persone anziane presso gli sportelli bancomat, operante nel capoluogo dorico tra il 2020 e il 2022, per cui il sottufficiale è stato anche insignito, nel giugno del 2023, di un encomio semplice del Comandante della Legione Carabinieri.

Al luogotenente Campagna e al maresciallo maggiore Trovato "vanno dunque i più sentiti auguri di tutta l'Arma dorica, nella piena certezza che, pur al mutare delle figure dei comandanti, rimarrà intatto quel rapporto di disponibilità totale ed incondizionata nei confronti della popolazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA