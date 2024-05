Anziana travolta da scooter sulle strisce, entrambi gravi

Grave incidente oggi ad Ancona. Un uomo di 65 anni, in sella allo scooter, ha investito un'anziana 81enne che attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Martiri della Resistenza. Entrambi, soccorsi dagli operatori della Croce Gialla, sono stati trasportati in pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.

L'investitore è stato ricoverato in codice rosso con trauma cranio-facciale, mentre l'anziana, soccorsa da un altro mezzo del 118, ha subito un forte trauma cranico. Entrambi sono in gravi condizioni in sala emergenze.

