Tajani, sindaco centrodestra Ascoli vincerà al primo turno

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti "ha dimostrato di saper governare bene la sua città.

Noi lo sosterremo con grande determinazione per impegno, siamo convinti che al primo turno avrà già vinto con ampio di distacco". Lo ha detto il segretario nazionale di Forza Italia, vice premier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani che stamattina è ad Ascoli Piceno in vista delle prossime elezioni europee e per sostenere la ricandidatura del primo cittadino di centrodestra, esponente di Fratelli d'Italia.

"Noi - ha sottolineato Tajani - vogliamo dare un valore aggiunto per far sì che questo distacco sia il più ampio possibile con idee proposte per il buon governo della città di Ascoli e vedere tutto collegato. Non si può governare una città, avendo lo sguardo fermo ai confini angusti del territorio". "Un bravo sindaco, - ha sottolineato il vice premier, e il sindaco di Ascoli lo sta facendo guarda anche al di là della sua regione, deve guardare all'Europa. Noi siamo pronti a fare tutto ciò che possiamo anche a livello europeo per permettere a questa città di essere sempre più competitiva"



