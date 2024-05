Tajani, 'siamo europeisti ma alcune norme sono da cambiare'

"Dobbiamo individuare tutti i punti fondamentali perché il prossimo Parlamento possa migliorare le cose in Europa". Così ad Ascoli Piceno il segretario nazionale di Forza Italia, vice premier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani.

"Noi siamo europeisti - ha detto, rispondendo alle domande di cronisti a margine di un incontro in vista delle elezioni europee e amministrative - ma questo non significa che non si debbano cambiare alcune norme di politica ambientale, quelle che riguardano la casa, l'auto, l'industria e l'agricoltura". "Serve insomma - ha aggiunto - una politica industriale diversa ma l'Europa è importante anche per la tutela della nostra salute: difendere la dieta mediterranea - ha proseguito Tajani - significa proteggere la nostra salute perché è il modo di mangiare che determina anche l'allungamento della vita".

"Poi c'è la grande questione migratoria che non può che essere affrontata perché a livello europeo - ha ricordato il vice premier -: l'Italia già ottenuto risultati positivi ma più saremo forti in Europa più potremmo avere un'Europa giusta ed equilibrata; naturalmente una politica industriale, una politica agricola, significa poter costruire più posti di lavoro - ha concluso - perché la creazione di posti di lavoro è l'obiettivo principale che noi abbiamo".



