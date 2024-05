Tajani, no a caccia di voti degli alleati ma recupero consensi

"L'obiettivo è quello di arrivare al 10%". A ribadire l'obiettivo di Forza Italia alle prossime elezioni europee ed amministrative è il segretario nazionale del partito, vice premier e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, impegnato in un tour elettorale nelle Marche. La mattina è ad Ascoli Piceno, a supporto del sindaco uscente di centrodestra Marco Fioravanti, e nel pomeriggio sarà ad Ancona e a Numana.

"Il giorno dopo la morte di Berlusconi dicevano che saremmo scomparsi ed è successo l'esatto contrario - osserva Tajani -stiamo lavorando per crescere e anche per dare un contributo forte di idee al governo di centrodestra, perché credo che sia utile alla coalizione avere anche una forza che raccoglie consensi in quella grande fascia di elettorato che sta tra Giorgia Meloni e Elly Schlein".

"Questo è il nostro compito - sottolinea il segretario nazionale di Forza Italia - non dobbiamo andare a fare la caccia ai voti dei nostri alleati. Dobbiamo andare a recuperare i consensi in un elettorato di centro, ma anche in una grande area del non voto".



