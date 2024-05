Incendio di cumuli di rifiuti accanto Hotel House Porto Recanati

Un incendio è divampato nel pomeriggio accanto all'Hotel House di Porto Recanati (Macerata) dove hanno preso fuoco cumuli di immondizia abbandonati da residenti nei pressi del grattacielo multietnico: dalle fiamme si è sprigionata una densa nuvola di fumo ma non è stato necessario evacuare persone nell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi che hanno avuto la meglio del rogo dopo circa cinque ore: per domare le fiamme è stato utilizzato anche un mezzo del Comune, un escavatore, che smassava i cumuli di rifiuti per agevolare le operazioni di spegnimento e poi la bonifica dell'area.



