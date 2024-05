Baldelli, 'l'unico che rischia di restare senza casa è Ricci'

"Per Ricci l'esito del voto europeo è un avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli? Ad oggi, l'unico che rischia seriamente di restare senza casa il 10 giugno è proprio l'ex inquilino del Comune di Pesaro". La replica al sindaco uscente di Pesaro, è dell'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli. "La ricerca di consensi europei è una tattica degna del miglior infantilismo politico, che prevede di creare un nemico immaginario per nascondere il suo totale disinteresse all'Europa e alle Marche". "Il nemico immaginario Acquaroli, - prosegue - sta diventando così una vera ossessione per l'ex sindaco di Pesaro, un fatto personale più che politico. Per restare nell'ambito politico, piuttosto, al Ricci europeo ricordo che sono stati proprio i Governi nazionali e regionali a guida Pd ad allontanare l'Italia e le Marche dai territori più dinamici d'Europa".

"Basti pensare che, nel 2018, - prosegue Baldelli - quando ancora non si erano insediati i Governi Acquaroli e Meloni, la nostra regione, da sviluppata è stata retrocessa nel gruppo delle regioni cosiddette in transizione, ossia tra quelle che lottano per non scivolare nella palude del sottosviluppo".

"Stanco di pedalare ramengo, elemosinando voti per ricavarsi uno strapuntino a Bruxelles o, in subordine, puntare ad un posticino a Palazzo Raffaello, - attacca ancora l'esponente di Fratelli d'Italia - l'ex Sindaco di Pesaro assomiglia sempre di più ad un pugile costretto all'angolo e alla disperata ricerca di un nemico immaginario a cui sferrare pugni alla rinfusa. Purtroppo per lui la litigiosità non rientra tra le nostre caratteristiche e tra quelle di chi è intento a risolvere i problemi ereditati da un passato a cui Ricci è fin troppo legato".



