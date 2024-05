Arianna Meloni, 'l'Europa deve tornare ad essere dei popoli'

"Da Recanati alle Marche, dalle Marche all'Unione Europea, vogliamo trasmettere l'orgoglio di appartenere ad una casa comune, a dei valori comuni. L'Europa deve ritornare ad essere dei popoli". Così Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia, sorella della premier Giorgia Meloni, ospite dell'incontro elettorale organizzato dalla lista FdI a sostegno del candidato a sindaco di Recanati Emanuele Pepa. Nel parco di Villa Colloredo Mels, in centro di Recanati (Macerata), gli interventi del segretario politico di FdI, in tour elettorale nelle Marche per supportare i candidati del partito, e dei vertici territoriali e nazionali, tra cui Francesco Acquaroli, presidente della Regione, Lucia Albano, sottosegretaria al MeF, Elena Leonardi, segretaria della commissione Affari Sociali in Senato, Francesco Filini, responsabile Dipartimento Programma FdI, Carlo Ciccioli, candidato alle Eropee e il candidato sindaco Pepa.

Tanti i simpatizzanti di FdI accorsi per ascoltare Meloni, intervenuta a tutto campo sugli argomenti più cari al partito in vista d Comunali ed Europee dell'8 e 9 giugno: "dalla condivisione di valori comuni, all'impegno politico sul territorio, citando l'importante ruolo della filiera istituzionale che sarà dirimente qualora si venisse a configurare una maggioranza di centrodestra in tutte le sedi istituzionali, dai comuni all'Unione Europea". "Ci sono centinaia di uomini e donne che lavorano dietro le quinte sui territori della Nazione" ha dichiarato - anche senza incarichi pubblici, ma è grazie a loro che siamo arrivati ai risultati archiviati negli ultimi anni. L'impegno profuso sui territori ci ricompenserà".



