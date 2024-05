Tentato furto in calzaturificio, ipotesi connessione con incendi

Un uomo agli domiciliari, altri due in fuga dopo un tentato furto in un calzaturificio di Montegranaro (Fermo). I carabinieri indagano anche sui roghi di otto auto tra Fermo e Porto Sant'Elpidio, come pure su possibili correlazioni tra gli incendi e il tentato colpo nel calzaturificio.

Nella notte tra mercoledì e ieri, infatti, i carabinieri e i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire poco dopo la mezzanotte per due incendi divampati a Fermo e a Porto Sant'Elpidio, nell'arco di circa mezz'ora. Otto le auto interessate dalle fiamme ma circa due ore prima i carabinieri erano intervenuti a Montegranaro dove era scattato l'allarme anti-intrusione in un calzaturificio di Villa Luciani. Arrivati sul posto insieme alla vigilanza privata, i carabinieri hanno arrestato un uomo mentre altri due sono riusciti a scappare.

Subito sono scattate le ricerche. Dopo un paio d'ore sono divampati gli incendi. Gli investigatori dell'Arma stanno lavorando per verificare se ci siano correlazioni tra il tentato colpo e le fiamme. Nel frattempo per l'uomo fermato il giudice ha convalidato l'arresto, disponendone i domiciliari nella sua residenza in Puglia. Sono tuttora in corso le indagini per dare un nome e un volto ai due uomini in fuga.



