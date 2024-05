Salvini, nelle Marche avremo diversi nuovi sindaci tra cui Fano

"Conto che miglioreremo il risultato delle politiche 2022 e nelle Marche avremo diversi nuovi sindaci". Lo ha detto il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini a Pesaro durante il tour marchigiano per la campagna elettorale che lo ha portato ieri e stamattina anche ad Ascoli Piceno.

"A Fano Luca Serfilippi che è in gambissima, - ha sottolineato -. Ad Ascoli, oltre a rivincere con il centrodestra, puntiamo ad essere il primo partito. Pesaro è una battaglia impegnativa - ha concluso - ma noi non diamo nulla per perso e penso che il cambiamento arriverà primo o poi anche a Pesaro magari è la volta buona".



