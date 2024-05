Salvini, 'l Lega sarà la bella sorpresa di queste Europee'

"Se l'aria è quella del Teatro Ventidio Basso di Ascoli di ieri sera, con 800 persone in piedi, un teatro riempito per la presentazione di un libro con le idee della lega vuol dire che continuo a pensare che saremo la bella sorpresa di queste elezioni europee perché abbiamo un'idea chiara di come cambiare l'Europa a differenza di tutti gli altri partiti". Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini durante un incontro elettorale ad Ascoli Piceno.





