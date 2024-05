Disegni e video a Jesi per centenario del maestro Alberto Manzi

Si è aperta a Palazzo dei Convegni di Jesi (Ancona), alla presenza delle scuole della città, la mostra biografica per il maestro Alberto Manzi, cui festival "Jesi Educa 2024" è dedicato nel centenario della nascita. L'esposizione resterà aperta fino al 15 giugno e ripercorre, attraverso 20 teli verticali, la parabola umana e professionale di un insegnante che negli anni '60 con la sua trasmissione in Rai "Non è mai troppo tardi" ricevette, su indicazione dell'Unesco, il premio dell'Onu come uno dei programmi più significativi nella lotta contro l'analfabetismo. Con la trasmissione, che era seguita nei circa 2000 punti d'ascolto allestiti in tutta Italia, Manzi aiutò quasi 1,5 milioni di italiani a prendere la licenza elementare.

Arricchiscono il percorso espositivo i documentari d'archivio di Teche Rai, e i disegni delle scuole amiche dell'Unicef, una restituzione pubblica degli elaborati svolti nel workshop con Alessandro Sanna dagli studenti del Liceo artistico Mannucci e dei prodotti del laboratorio realizzato dall'Ufficio servizio sociale minorenni in collaborazione con Asp 9 e Cooss.



