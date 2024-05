Ascoli, 'senza proposte serie questa proprietà onorerà impegni'

"Finché non perverranno proposte serie e concrete per rilevare la l'Ascoli Calcio, questa proprietà resterà ed onorerà i propri impegni, fermo restando che il messaggio 'via da Ascoli' è giunto forte e chiaro ed è nostra intenzione cedere il club". E' la presa di posizione di Massimo Pulcinelli, socio di maggioranza dell'Ascoli calcio, che, attraverso una nota ha voluto fare il punto della situazione dopo la retrocessione della squadra bianconera in serie C e gli incidenti gravi occorsi venerdì scorso al termine di Ascoli-Pisa.

"L'Ascoli è un club finanziariamente sano e solido - precisa - e nulla lascia immaginare che l'attuale proprietà possa avere problemi ad iscrivere la squadra al Campionato di Serie C; d'altra parte in sei anni di gestione, sono stati sempre rispettati tutti gli adempimenti, senza mai incappare in punti di penalizzazione".

Nelle scorse settimane era circolata la notizia di un'offerta di Metalcoat, azienda lombarda che ha recentemente aperto uno stabilimento ad Ascoli Piceno. "Metalcoat ci ha comunicato ufficialmente, ancor prima di entrare in due diligence e di ricevere, quindi, i numeri dettagliati, di voler rinunciare all'acquisizione dell'Ascoli Calcio in Serie C", riferisce il patron bianconero.



