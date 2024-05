Otto auto danneggiate dalle fiamme nel Fermano, indagini

Otto auto danneggiate dalle fiamme nel corso della nottata appena trascorsa, tra Fermo e Porto Sant'Elpidio. Due incendi che si verificatisi nell'arco di circa mezz'ora e sui quali ora sono in corso le indagini per risalire alla loro natura. Non si può, infatti, escludere che siano stati roghi dolosi dolo.

Il primo allarme ai vigili del fuoco di Fermo è arrivato circa mezz'ora dopo la mezzanotte da Fermo, zona Seminario, strada comunale Lauretana, dove cinque auto sono state danneggiate da un incendio. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo, che hanno prima circoscritto e poi domato le fiamme, e i carabinieri.

Trenta minuti, un'altra segnalazione, questa volta per un incendio in via Ancona a Porto Sant'Elpidio. Altre tre vetture danneggiate dalle fiamme lungo la strada. Sul posto, ancora una volta, gli uomini del 115 di Fermo con, a supporto, i colleghi di Civitanova Marche. Al momento non si può escludere alcuna ipotesi, nemmeno quelle del dolo e di una correlazione tra i due incendi. Sono in corso le indagini per risalire alla natura dei roghi. Gli accertamenti sono condotte dai vigili del fuoco di Fermo in collaborazione con i carabinieri della Compagnia di Fermo.



