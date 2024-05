Le Bandiere Blu nelle Marche salgono a 19 con Porto Sant'Elpidio

Salgono a 19 le Bandiere Blu che sventoleranno questa estate sulle coste marchigiane. C'è infatti un nuovo ingresso nel firmamento balneare delle Marche, quello di Porto Sant'Elpidio che ha conquistato il vessillo, affiancato da altre 18 location marchigiane che possono fregiarsi del prestigioso riconoscimento attribuito ogni anno dalla Fee (Foundation for Environmental Education) e che tiene conto della qualità delle acque di balneazione ma anche della pulizia delle spiagge e dei servizi offerti.

I Comuni marchigiani che nel 2024 hanno ottenuto la Bandiera Blu sono quindi: Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo-Marotta, Senigallia, Ancona-Portonovo, Sirolo, Numana, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Fermo, Altidona, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto.

"Una grande soddisfazione per il presidente della Regione Marche e assessore al Turismo per l'importanza del riconoscimento che viene riconfermato e ampliato", fa saper la Regione che spiega come la "strategia prioritaria dell'amministrazione regionale sia infatti quella di garantire a cittadini e visitatori servizi di accoglienza di qualità in un paesaggio tutelato, protetto e conservato, all'insegna della sostenibilità e del benessere".

La bandiera blu, ricorda la Regione, "è un riconoscimento che viene conferito da ben 38 anni dalla Fee alle località costiere europee che soddisfano 33 severi criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge, gli approdi, le aree pedonali, le piste ciclabili, l'arredo urbano curato e le aree verdi, la raccolta e gestione dei rifiuti, il livello dei servizi delle spiagge e l'ospitalità alberghiera all'impegno delle amministrazioni per l'educazione ambientale di giovani, turisti e residenti".



