Incendio in casa a San Benedetto, morti un'anziana e il suo cane

Una donna e il suo cane sono morti in un incendio che è divampato nell'appartamento dove viveva in una palazzina in via della Pace a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, chiamati dalle segnalazioni di vicini di casa che avevano notato uscire fumo dall'appartamento.

Ai soccorritori è stata subito prospettata la possibilità che all'interno potesse esserci una persona anziana con il proprio cane e così sul posto sono intervenuti per ogni evenienza anche i sanitari del 118. Quando i vigili del fuoco sono riusciti a controllare l'incendio ed entrare in casa scoperto il cadavere dell'anziana, deceduta così come il cagnolino che viveva con lei. Da stabilire quali sono state le cause che hanno determinato il rogo: secondo le prime indicazioni ancora frammentarie, sembrerebbe avere avuto origini accidentali.





