Ricci rilancia sfida tv ad Acquaroli, Marche non hanno una rotta

"Le Marche non hanno una rotta.

Bisogna cambiare strada sulle politiche economiche, su quelle sociali e sanitarie". Così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, candidato per il Partito democratico alle prossime europee nella Circoscrizione Centro, intervenuto al convegno "Europa - la posta in gioco" organizzato da Cgil Marche a Pesaro.

"Anche per questo motivo ieri ho sfidato il presidente Acquaroli ad un confronto pubblico. - spiega Ricci - Sfida che rinnovo oggi. L'Europa ha molto a che fare con il futuro della Regione Marche, gran parte delle opportunità per la nostra visione passano là. Vorrei confrontarmi Acquaroli perché le Marche non hanno una rotta e non si capisce dove stanno andando". Su sanità, economia e cultura, ancora Ricci: "hanno fatto perdere una grande opportunità a tutto il territorio sulla questione della Capitale Italiana della Cultura, non coinvolgendo le altre province". "Anche di questo vorrei parlare con il presidente Acquaroli, perché lui il capo della destra in questa regione. - conclude - Vorrei capire quali sono le proposte che avanza per queste elezioni europee, se pensa davvero che la risposta per le Marche sia il nazionalismo e sovranismo. Sarebbe bello, democraticamente, avere un momento di confronto pubblico. Scelga lui la televisione"



