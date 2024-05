Nel 2022 le Marche hanno perso 2.852 residenti

Scende la popolazione residente nelle Marche che, in base al Censimento Istat al 31 dicembre 2022, ammonta a 1.484.298 residenti, in calo rispetto al 2021 (-2.852 individui; -0,2%); quasi un terzo della popolazione vive nella provincia di Ancona (31,1%). I nati sono stati 8.788 (-434 rispetto al 2021). Il tasso di mortalità è rimasto stabile al 13,2 per mille tra il 2021 e il 2022. Le donne sono il 51,2% della popolazione residente, +34mila unità rispetto agli uomini, prevalentemente grazie alla maggiore longevità femminile.

L'età media si è innalzata rispetto al 2021, da 47,3 a 47,5 anni. Pesaro e Urbino è la provincia più giovane (47,1 anni), Ascoli Piceno e Fermo quelle più anziane (rispettivamente 48 e 47,8 anni). Gli stranieri censiti sono 129.067 (+2.247 rispetto al 2021), l'8,7% della popolazione regionale. Provengono da 161 Paesi, soprattutto da Romania (18,1%), Albania (10,9%), Marocco (7,2%) e Cina (6,7%). Il 29% della popolazione vive nei comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti e il 17,1% nei tre comuni con popolazione tra 50.001 e 100mila abitanti (Ancona, Pesaro e Fano).

In presenza di una popolazione mediamente più anziana, la mortalità nelle Marche è superiore alla media nazionale 13,2 per mille (12,1 morti ogni mille abitanti media nazionale). Il saldo migratorio interno ha registrato nelle Marche un bilancio positivo di oltre mille persone, ma ai saldi positivi delle province di Ancona e Pesaro e Urbino si contrappongono quelli negativi delle altre tre province. Segnali positivi si rilevano, anche nel 2022, per i movimenti migratori internazionali. La differenza tra entrate e uscite con l'estero restituisce un saldo migratorio netto positivo in tutte le province, pari a poco più di 7mila unità a livello regionale. La provincia di Ancona, con un saldo positivo di oltre 2.500 unità, conferma la propria vocazione di area più attrattiva della regione. Ancona e Pesaro sono i due comuni con il maggior numero di residenti (rispettivamente 98.950 e 95.620 unità). Il comune più piccolo è Monte Cavallo (Macerata) con 105 abitanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA