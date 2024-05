Bomprezzi, 'Ricci sfida Acquaroli? Capisco ma no a personalismi'

"Comprendo il messaggio che ha voluto lanciare Matteo Ricci ma questo non è il momento degli spot televisivi o dei personalismi perché dobbiamo far comprendere al nostro elettorato che è il Partito democratico in campo". Così la segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi, che stamattina ad Ancona ha presentato un report dell'attività dem nelle Marche ad un anno dalle primarie che l'hanno portata alla guida della nuova segreteria regionale, ha risposto a una domanda dei cronisti sul fatto che il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, candidato alle Europee per il Pd, abbia sfidato il presidente della Regione Acquaroli a un confronto in tv su alcuni temi cari ai marchigiani tra cui quello della sanità.

"Fanno bene i candidati a battersi nei confronti della destra - ha detto Bomprezzi - però facciamolo tutti insieme perché ci sono tante esperienze, persone da valorizzare e lo dobbiamo fare nella nostra comunità del Pd, altrimenti rischieremmo di non essere compresi, di non far comprendere che qui c'è un cambio di approccio che è quello dell'ascolto, dell'umiltà, della comunità".

Ricci potrebbe essere un buon candidato alle prossime Regionali? "Ribadisco - ha chiosato Bomprezzi - adesso non si parla di candidati per la Regione, si parla di Europee, di Amministrative, di temi che costituiscono l'alternativa del Pd a partire dalle proposte nazionali che si riverberano anche sul territorio". "Credo che Matteo Ricci sia una personalità importante del partito. E' un amministratore importante - ha sottolineato - un amministratore importante che, credo, peraltro abbia voluto lanciare quel messaggio ad Acquaroli" su vari fronti "a partire dalla questione Pesaro Capitale italiana della Cultura". Bomprezzi ha ricordato il discorso di apertura di Acquaroli all'inaugurazione di Pesaro 2024 "in cui stava sul palco con un biglietto in mano a recitare una poesia". Le critiche dem riguardano poi altri fronti: "vediamo anche in altri ambiti che i sindaci che orgogliosamente rivendicano la loro idea politica non vengono valorizzati quando invece dovrebbe essere valorizzata la comunità". Lo stesso per l'alluvione: "siamo stati a Cantiano con Elly Schlein ed è emerso dal sindaco che sa quanto viene fatto per alcuni comuni a scapito di altri, senza una programmazione. La stessa cosa per la sanità o altri temi". "Comprendo il messaggio che ha voluto lanciare Matteo Ricci - ha ribadito Bomprezzi - ma questo non è il momento degli spot televisivi o dei personalismi perché dobbiamo far comprendere al nostro elettorato che è il Pd in campo".



