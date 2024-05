Bomprezzi, Pd Marche 'aperto, sui territori, senza personalismi'

Ventiquattro tavoli tematici tra cui quello sull'Urbanistica con referente la vice capogruppo dem Anna Casini, "aggregazione anche di persone non iscritte", un "metodo di apertura verso l'esterno" e tante iniziative su "sanità, Pnrr, lavoro diritti e povertà". La segretaria regionale del Pd Marche Chantal Bomprezzi, affiancata da alcuni dei componenti della segreteria tra cui il coordinatore Andrea Belegni, ha presentato oggi un rapporto di 36 pagine sull'attività svolta a un anno dalle "primarie aperte" che portarono all'avvio suo mandato "in un momento di grande difficoltà per il partito dopo la sconfitta alle elezioni e commissariato".

"Abbiamo cercato di cogliere il contesto in cui l'elezione è avvenuta per impostare il metodo", ha sottolineato Bomprezzi per "riallacciare la fiducia con la nostra comunità, riconoscere gli errori del passato e modificare l'approccio: un ribaltamento del Pd in senso positivo" con una "classe dirigente rinnovata anche nella segreteria, composta da volti nuovi ai più e con età media bassa" per dare un "segnale di rinnovamento" e "proporre un'alternativa anche nelle personalità". Tra le iniziative più significative, ha ricordato, le segreterie itineranti tra i circoli, la scuola di formazione BoCS e il Forum sulle aree interne in cui sono intervenuti "30 relatori tra cui l'80% provenienti dalla società civile". Il leit motivi di questa attività "la presenza sul territorio". La segreteria lavora all'organizzazione di una festa regionale de L'Unità e attende un nuovo tour di Elly Schlein nella Marche.

Resta aperta la questione relativa al capogruppo in Consiglio regionale , Maurizio Mangialardi, di cui la direzione ha chiesto le dimissioni. Una questione che, risponde Bomprezzi a una domanda dei cronisti, "non è affatto chiusa ma saremmo fraintesi se ci occupassimo di questioni di ruoli, questo lo fa la destra che continua a cambiare i direttori, mette i tutor nella sanità e altri contesti. Noi ci occupiamo - osserva - di temi di comunità di dare supporto ai nostri territori e siamo impegnati ognuno nei ruoli istituzionali a girare in ogni angolo della regione per sostenere i nostri preziosi candidati e candidate.

Dunque la questione non è chiusa ma ora la priorità è il servizio alla nostra comunità". La direzione, ricorda, ha ritenuto che questo "gesto di responsabilità fosse per poter favorire l'unità nel partito, non era per umiliare nessuno ma per fare scatto in avanti. Non è una questione di frattura tra partito e Gruppo, è politica, è stata data una direzione e l'indicazione verrà rispettata. Ne va dell'unità del partito".

"Due anime nel Pd? Nel report - replica - i fatti contano al di là delle narrazioni: quando parti da un passato di profonda divisione e commissariamento, i cambiamenti e processi nuovi hanno bisogno di tempo per ingranare, diffondersi. Dal report emerge che sono stati fatti molti percorsi sui temi, non sulle persone: le campagne d'ascolto, il manifesto sulla sanità, le battaglie insieme sull'urbanistica. C'è un percorso unitario sui temi poi possono esserci personalismi ma il punto è la direzione che dà la nostra comunità: superare questi scontri sul passato con una classe dirigente nuova che sta cercando di interpretare la nostra fase". C'è una "doppia scelta: chi ci sta è il benvenuto, nella valorizzazione dei ruoli e delle ambizioni; chi non ci sta sarà giudicato dall'opinione pubblica, non dal partito che non mette alla porta nessuno".

Sul fronte Amministrative, Bomprezzi ringrazia in particolare i segretari delle federazioni provinciali "per l'ottimo lavoro svolto fatto di ascolto e coinvolgimento" e ritiene che tutti i Comuni siano "contendibili". Per le Europee "il Pd ha presentato nella nostra circoscrizione una lista forte, bella, che rappresenta al meglio la comunità, con le sue migliori competenze, i territori. Siamo onorati che a guidarla sia la segretaria nazionale assieme la presidente Nicola Zingaretti", aggiunge sottolineando la presenza di tre marchigiani che "assieme rappresentano bene le Marche", cioè l'ex sottosegretaria Alessia Morani, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il "sindaco di Arquata del Tronto Michele Franchi".

"Giriamo tanto sul territorio - conclude - si percepisce una volontà di cambiamento, risalita e riscossa, anche della partecipazione agli eventi, laddove c'è stata offerta di apertura, c'è stata grande partecipazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA