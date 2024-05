A Jesi il 27/5 la 9/a edizione del premio Cesarini

A due giornate dal termine del campionato di Serie A, grande attesa per conoscere il nome del calciatore di Serie A vincitore del Premio Cesarini 23/24 giunto alla sua nona edizione. Si è concluso invece il campionato di Serie B e il calciatore vincitore del premio Cesarini è Leo Stulac del Palermo, autore del gol del pareggio contro lo Spezia al minuto 103'.

L'appuntamento è fissato per lunedì 27 maggio al Teatro Pergolesi di Jesi, dove alle ore 16 si svolgerà un talk-show.

Poi in serata ci sarà la cena di gala. Oltre alla già confermata presenza del ct azzurro Luciano Spalletti, saranno presenti, tra gli altri, il presidente Lega Serie B Mauro Balata, l'allenatore del Milan degli Immortali Arrigo Sacchi, l'ex calciatore campione del mondo Marco Tardelli, il portiere jesino ex Lazio e Nazionale Luca Marchegiani, Alessandro Altobelli, Nicola Berti, Giuseppe Baresi, Fabrizio Ravanelli e tanti altri. Inoltre ricevera' il Premio Cesarini l'attaccante jesino del Como Alessandro Gabrielloni promosso in Serie A.

Per gli altri sport verranno assegnati riconoscimenti al ct della scherma Stefano Cerioni e il campione mondiale master di Kickboxing WKF Michele Briamonte. Parteciperanno al talk show, tra gli altri, al direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi (premiato anche con il Premio Cesarini sezione Stampa).





