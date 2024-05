Schlein, Pd sempre unitario anche quando ci prendono in giro

"Per la sinistra viene prima il noi. Qui a Urbino il Pd è un punto di riferimento per un'alternativa a questa destra. Non bastiamo, lo sappiamo ed è per questo che siamo testardamente unitari, anche quando ci prendono in giro". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine di un'iniziativa a Urbino del candidato sindaco del centrosinistra Federico Scaramucci. A Urbino la coalizione è un campo largo, con il coinvolgimento di M5s, mentre l'amministrazione uscente è di centrodestra. Scaramucci, secondo Schlein, ha risvegliato "la partecipazione" e "senza atteggiarsi a salvatore della patria" si è messo "in ascolto" e "su quell'ascolto se ci mettiamo insieme in questo si costruisce un futuro migliore". A Urbino, sul palco insieme alla segretaria dem c'erano i candidati alle europee Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro, e Alessia Morani, della direzione del partito, ex sottosegretaria al Mise.



