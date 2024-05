Star del flamenco Sergio Bernal a 31/o Festival Civitanova Danza

Ci sarà anche la star del flamenco Sergio Bernal, il 23 luglio a Villa Vitali di Fermo, tra i protagonisti della 31/sima edizione del Festival Civitanova Danza promosso dall'Amat per la direzione artistica di Gilberto Santini, che presenta quest'anno nelle Marche otto appuntamenti, dal 23 giugno al 28 settembre, per un totale di 12 spettacoli tra classica e contemporanea.

Si parte dal Teatro Rossini di Civitanova col 'Dancing Italy Gala', che per i 100 anni della nascita della giornalista ed esperta di danza Vittoria Ottolenghi (diresse la prima edizione del festival civitanovese) raccoglie i talenti italiani del balletto impegnati in importanti compagnie estere: dal Royal Ballet di Londra all'Opéra National de Paris. Tra questi Giada Rossi, vincitrice del premio Danza & Danza 2023, e Alessandro Riga, entrambi nella Compania Nacional de Danza di Madrid. Il 4 luglio arriva al Rossini in prima assoluta al termine di un allestimento di residenza 'Room 7', creato dalla coreografa Carolyn Carlson (presente dietro le quinte) per il danzatore e coreografo Tero Saarinen, che porta in scena anche la sua famosa composizione del 1996 'Westward ho!'.

Si prosegue il 13 luglio nella giornata dedicata al Festival nel Festival, con una serie di performance che accorpano danza, musica e arti visive in diversi spazi teatrali della città. Sono il progetto di residenza della compagnia Joy Performing Art 'Ti ricordi il futuro?', seguito da 'Dear son', sulla perdita di un figlio in guerra di Simone Rapele e Sacha Riva e 'Le sacre du printemps', rielaborazione della compagnia Dewey Dell del celebre balletto di Stravinsky. Il teatro Annibal Caro ospiterà il 20 luglio in prima assoluta al termine di un progetto di residenza finanziato dalla Regione Marche e dal Mic, lo spettacolo 'Venere vs Adone' di Enzo Cosimi, tratto da un poema di Shakespeare e arricchito da riferimenti pittorici di Marlene Dumas e Andy Warhol.

Bernal presenterà invece 'Una notte con Sergio Bernal': 11 coreografie tra assoli e non, che sotto la direzione artistica di Ricardo Cue fondono la tradizione spagnola e l'eleganza della danza classica, comprendente anche il Bolero di Ravel. Il 31 luglio arriva in prima nazionale al Rossini l' hip- hop della compagnia francese Accrorap con 'Prélude', mentre il primo agosto allo Sferisterio, in collaborazione con Macerata Opera Festival andrà in scena la nuova creazione del coreografo Marcos Morau per Aterballetto 'Notte Morricone' su musiche del compositore.

Si chiude a Civitanova con un focus sul coreografo Alessandro Sciarroni, originario delle Marche e celebre nel mondo, che presenta tre performance ispirate alla mescolanza tra generi: 'Op. 22 No. 2', seguita da 'U' e da 'Save the last dance for me'.



